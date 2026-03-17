Polen schließt die Entsendung von Truppen in den Iran aus, sagt der Premierminister

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Donald Tusk sagt, Polen werde keine Truppen in den Iran entsenden, und argumentiert, dass der Konflikt die Sicherheitsinteressen des Landes nicht direkt beeinträchtige.

In Warschau sagte Tusk, die Entscheidung betreffe die polnischen Land-, Luft- und Seestreitkräfte und fügte hinzu, dass Verbündete, darunter die Vereinigten Staaten, die Haltung verstehen. Seine Äußerungen kommen, während Donald Trump Partner auffordert, die Straße von Hormus angesichts der anhaltenden Feindseligkeiten zu sichern.

Tusk betonte, dass Polen weiterhin darauf fokussiert ist, seine eigenen Verteidigungen zu stärken, insbesondere um die Ostseeregion und die anhaltenden Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit dem benachbarten Land Ukraine. Andere europäische Verbündete, darunter Deutschland, Spanien und Italien, haben ebenfalls abgelehnt, an Operationen im Golf teilzunehmen.