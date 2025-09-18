Polen meldet zunehmende Drohnenaktivität in der Nähe der Grenze zu Belarus

HQ

Erst vor wenigen Tagen machte der russische Drohnenangriff auf Polen Schlagzeilen. Nun haben polnische Beamte nach den jüngsten Militärübungen mit Russland erneut einen Anstieg der Drohnenbewegungen entlang der Grenze zu Belarus gemeldet. Die Behörden bestätigten, dass sich unbemannte Flugzeuge über Nacht wiederholt dem polnischen Luftraum näherten und die Grenze aus Sicherheitsgründen geschlossen hielten. Das Innenministerium betonte, dass die Lage nach wie vor sehr angespannt sei, obwohl keine Abhörmaßnahmen ergriffen wurden. Polen beobachtet das Gebiet weiterhin genau, da die Beziehungen zu Minsk aufgrund regionaler Sicherheitsbedenken weiterhin angespannt sind. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!