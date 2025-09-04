Polen meldet Drohneneinbrüche über Nacht

HQ

Die neuesten Nachrichten über Polen . Die polnischen Behörden haben bestätigt, dass zwei Drohnen über Nacht in den nationalen Luftraum eingedrungen sind, was zu erhöhter Wachsamkeit geführt hat, aber keine Schäden oder Opfer verursacht hat. Ein Vorfall, der mit Russland und der Ukraine in Verbindung gebracht werden könnte.

"Wir hatten zwei Verletzungen des Luftraums", sagte General Maciej Klisz, operativer Befehlshaber der Streitkräfte, auf einer Pressekonferenz. "Diese beiden Verstöße standen unter der vollen Kontrolle der nationalen Streitkräfte und Einheiten, die dem staatlichen Verteidigungssystem zugeteilt waren."

Die Übergriffe wurden schnell von Militäreinheiten überwacht und kontrolliert, die bestätigten, dass die Objekte ohne Zwischenfälle abgezogen sind. Beamte gaben nur wenige Details über die Herkunft der Drohnen bekannt, obwohl die Spannungen nach früheren verirrten Raketen und Drohnenvorfällen in der Region hoch bleiben.