Pokémon Home: So viel kostet der Dienst, weitere Details

Pokémon Home ist ein auf Pokémon fokussierter Cloud-Service, der die geliebten Taschenmonster sprichwörtlich in eine virtuelle Sammelbox verfrachtet, von der aus sie leidenschaftliche Sammler in verschiedene unterstützte Spiele sortieren dürfen. Diese Woche gab der Hersteller bekannt, dass der plattformübergreifende Spielzugang voraussichtlich im Februar veröffentlicht wird, jedoch nicht für alle Benutzer erhältlich ist. Der Dienst kostet nämlich etwas und versperrt Nicht-zahlenden-Nutzern wichtige Funktionen:



Pokémon aus der Pokémon-Bank verschieben - in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Anzahl der Pokémon, die eingezahlt werden können: 6.000 - 30 in der kostenlosen Variante

Anzahl der Pokémon, die gleichzeitig in die Wunderbox gelegt werden können: 10 - 3 in der kostenlosen Version

Anzahl der Pokémon, die gleichzeitig im globalen Handelssystem platziert werden können: 3 - nur eines als kostenloser Nutzer

Freundestausch: Teilnahme und Hosting - nur Teilnahme in der kostenlosen Version

Richterfunktion (Einsehen des Pokémon-Potentials) - in der kostenlosen Version nicht verfügbar



Außerdem müsst ihr im Einzelfall beachten, ob eure Pokémon aus der Home-App wieder in die entsprechenden Spiele übertragen werden können. Beim neuesten Pokémon Schild/Schwert auf der Nintendo Switch ist das ohne Weiteres nämlich nicht für alle 800+ Exemplare möglich, weil das Spiel aktuell nur etwa die Hälfte davon unterstützt (allerdings wird Game Freak bald neue Kreaturen via DLC hinzufügen). Ältere Pokémon vom 3DS und abwärts müsst ihr zuerst auf einen Pokémon-Bank-Account transferieren, um sie von dort aus auf Pokémon Home zu verschieben. Was nach Ablauf der Mitgliedschaft mit euren gespeicherten Pokémon geschieht, ist nicht gewiss. Alle weiteren Informationen bitte auf der offiziellen Homepage nachlesen.