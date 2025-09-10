Pokémon hat jetzt die Beschwörung und den Kampf gegen Charaktere patentiert

HQ

Es scheint, als ob The Pokémon Company wirklich kein Fan von Wettkämpfen ist, da es kürzlich ein Patent erworben hat, das die Spielmechanik abdeckt, einen Charakter zu beschwören und ihn gegen einen anderen Charakter kämpfen zu lassen. Im Wesentlichen geht es dabei um die wichtigsten Kampfmechaniken der Pokémon-Spiele, bei denen deine Taschenmonster beschworen werden, um die Viecher zu besiegen, die andere Trainer mitbringen.

Wie Games Fray berichtet, könnte dies offensichtlich einen größeren Einfluss auf viele Spiele haben. Palworld ist das offensichtlichste Beispiel, da die Schöpfer des Spiels derzeit in einen Rechtsstreit mit The Pokémon Company wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung verwickelt sind. Zugegeben, es ist erwähnenswert, dass TPC dieses Patent bereits im März 2023 angemeldet und es ohne Probleme erreicht hat.

Das neue Patent gilt für Charaktere, die Untercharaktere beschwören, um für sie zu kämpfen, oder einfach nur Charaktere, die Untercharaktere in Räumen beschwören, in denen es keine Feinde zu bekämpfen gibt, sowie Dinge wie automatische Kämpfe, die von Charakteren ausgelöst werden, die in die Richtung anderer Charaktere gehen. Es klingt nach Mechaniken, die wir in vielen Spielen sehen, daher wird es faszinierend sein zu sehen, wie vehement Pokémon andere ähnliche Kreaturen-Kämpfer verfolgt, nachdem es dieses Patent erworben hat.