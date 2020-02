Pokémon Day: Neues legendäres Pokémon und Gigamax Mewtwo in Schild/Schwert

Heute vor 24 Jahren haben die ersten beiden Pokémon-Spiele Rote Edition/Blaue Edition (in Japan war die übrigens grün) das Licht der Welt erblickt. Der Geburtstag eines der wichtigsten Videospiel-Franchise der Videospielgeschichte wird von The Pokémon Company natürlich gefeiert, denn Game Freak hat ein paar Überraschungen für ihre sammelwütigen Fans vorbereitet. Wie angekündigt wurde vorhin ein neues mystisches Pokémon namens Zarude vorgestellt (Typ Unlicht/Pflanze - wir wissen noch nicht, wann und wie es verfügbar wird), außerdem dürfen sich Fans auf neue Dynamax-Raids in Pokémon Schild/Schwert freuen.

You watching Werben

Ab sofort dürfen Switch-Spieler in der achten Pokémon-Generation einen alten Bekannten treffen, der einige von uns schon seit 1996 begleitet. Gigamax Mewtwo ist der große Star der Teamkämpfe, obwohl es nicht möglich sein wird, dieses seltene Exemplar nach dem Sieg zu fangen. Trotzdem dürfte sich diese Begegnung für mutige Pokémon-Trainer lohnen, weil die abschließenden Boni höher ausfallen, als normal. In Japan hat Mewtwo sogar seinen eigenen Trailer erhalten, bis zum 2. März habt ihr für diese Herausforderung Zeit.

Darüber hinaus ist es ab sofort möglich, auf die Gigamax-Versionen der Kanto-Starter und ihren jeweiligen Entwicklungen in der Naturzone zu treffen: Bisasam, Glumanda und Schiggy sind also doch endlich in Schwert/Schild angekommen. Wie feiert ihr diesen wichtigen Tag und wann habt ihr angefangen, Pokémon zu entdecken?