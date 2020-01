Am 27. Februar zeigt sich ein neues, mythisches Pokémon

In vier Wochen findet der diesjährige Pokémon-Day statt, für den The Pokémon Company eine besondere Überraschung vorbereitet. Auf der japanischen Webseite des Unternehmens erfahren wir, dass im Zuge dieses Events ein noch nie zuvor gesehenes, legendäres Pokémon enthüllt werden soll. Dieses einzigartige Exemplar wird nicht nur im kommenden Film Pokémon The Movie: Coco zu sehen sein, der in Japan im Juli anläuft, es wird auch in Pokémon Schild/Schwert auftauchen. Bislang haben wir keine weiteren Informationen über dieses mysteriöse Monster, doch bis zur großen Enthüllung sind ja auch noch vier Wochen Zeit. Der Pokémon-Day 2020 findet am 27. Februar statt.