Pocketpair schließt nicht "ein Palworld 2.0" aus

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Heute ist Palworld ein fester und beliebter Teil der Spielwelt und ein Phänomen, das beweist, dass "Pokémon mit Waffen" nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung waren. Es wird häufig gespielt und seit seiner Einführung vor zwei Jahren stetig ausgebaut. Deshalb vergisst man leicht, dass es immer noch nur ein Early-Access-Titel ist.

Die Vollversion ist jedoch für 2026 geplant, und man kann sich durchaus vorstellen, dass sie ein Live-Service-Titel wird, der die nächsten zehn Jahre weiterlaufen wird. Zumindest. Aber... das scheint nicht die Zukunft zu sein, die sich der Entwickler Pocketpair vorstellt. In einem GamesRadar-Interview sagt John Buckley, der Verlagsleiter des Studios:

"Viele unserer Hardcore-Fans und Spieler würden sich wünschen, dass Palworld diese No Man's Sky-Situation wäre, in der es wie ein Jahrzehnt kontinuierlicher, massiver Updates ist. Aber realistisch gesehen ist das für Palworld wahrscheinlich nicht vorgesehen, nicht nur wegen der Engine-Einschränkungen, sondern auch, weil es ein Survival-Crafting-Spiel ist. Ich glaube, man kann nur so oft fünf Level hinzufügen, zehn Level hinzufügen, bis es zu diesem massiven Blähungspunkt kommt."

Anstatt einfach nur kleine Updates zu produzieren, die das Publikum mit der Zeit zwangsläufig müde machen, scheint Pocketpair mehr daran interessiert zu sein, irgendwann eine vollwertige Fortsetzung zu veröffentlichen:

"Sogar World of Warcraft hatte diesen Stat-Squish vor vielen Jahren. Palworld ist eine lineare Folge. Ich denke, wenn Palworld diese Entwicklung nicht hätte, könnte man es ewig machen wie No Man's Sky. Aber irgendwann muss es aufhören, und dann können wir darüber nachdenken, was danach kommt, und das ist für uns spannend.

Ich würde ein Palworld 2.0 nicht ausschließen. Es hängt wirklich davon ab, was wir im Moment mit dem Spiel machen können, wie wir es erweitern können, ohne dass es langweilig wirkt. Nicht nur langweilig, sondern auch, wie wir es erweitern und gleichzeitig zugänglich sind."

Das scheint auch nicht etwas zu sein, das er einfach spontan herausplatzt; im Gegenteil, es scheint etwas zu sein, das das Studio tatsächlich in Erwägung zieht, und Buckley sagt Folgendes, warum sie nicht einfach weiter expandieren können:

"Wie lange kannst du das noch ausdehnen, bis es so weit kommt, dass eher Gelegenheitsspieler sich wie eine lästige Pflicht fühlen? Hier wird es mit 2.0 knifflig. Und wir kommen in die große Debatte, ob Sie weiterhin expandieren Palworld und einen Weg finden, diese Probleme zu mildern? Oder fängst du an, über etwas anderes nachzudenken – ich sage das Wort nicht, weil ich es nicht aussprechen will – über Palworld ?"

Was denkst du? Wäre es am besten, wenn Pocketpair das Level-Cap weiter erhöht und neue Inhalte hinzufügen, oder ist es besser, irgendwann tatsächlich etwas Neues zu erschaffen? Ist es außerdem eine gute Idee, über Palworld 2.0 zu sprechen, bevor sie überhaupt Palworld 1.0 veröffentlicht haben?