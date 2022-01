Playwing spricht bevorstehende Inhaltsaktualisierungen von Century: Age of Ashes an

HQ

Das Flugdrachen-Kampfspiel Century: Age of Ashes soll in diesem Jahr weitere Spielmodi erhalten, teilt das Entwicklerstudio Playwing via Pressemitteilung mit. Neben einer "Last-Team-Standing"-Umsetzung der klassischen Deathmatch-Variante werde konkret an einer Anpassung des bestehenden Spielmodus "Fortress" gearbeitet. Um die Spieler auf lange Sicht an das Free-to-Play-Game binden zu können, möchte Playwing darüber hinaus Herausforderungen und regelmäßig auftretende Live-Service-Events implementieren.

Ansonsten erfahren wir noch, dass eine neue Spielklasse und ein weiterer Drachen zusammen mit einem künftigen Saison-Update geplant sind. An der spielerischen Front beschäftigt sich das Entwicklerstudio eigenen Aussagen zufolge mit Umgebungsinteraktionen, die das Online-Gameplay erweitern könnten. Zum Matchmaking oder den bestehenden Problemen, die von aggressiven Mikrotransaktionen ausgehen (über das sich einige Spieler aufregen), wurde bei dieser Gelegenheit leider nichts gesagt.

Laut dem Entwickler Playwing hat das Free-to-Play-Actionspiel in den vergangenen zwei Monaten etwa 500.000 neue Spieler anziehen können. Der kostenlos spielbare Titel sei seit der Veröffentlichung im Dezember auf 1 Million Spieler geklettert, heißt es in der Pressemitteilung. Dass mehrere Hunderttausend Spieler zuvor bereits im Rahmen verschiedener Online-Aktionen auf das Game zugegriffen haben, wird verschwiegen.