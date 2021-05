Early-Access-Start von Century: Age of Ashes unbestimmt verschoben

You're watching Werben

dDas Team von Playwing hat sich Ende der Woche bei uns gemeldet, um die Verschiebung von Century: Age of Ashes zu bestätigen. Die Entwickler wollen im angemessenen Rahmen auf das Feedback der Beta-Teilnehmer reagieren können und nehmen sich deshalb zusätzliche Zeit. Der Titel sollte eigentlich bereits via Early Access verfügbar sein, lässt jedoch nach wie vor auf sich warten. Bis Ende des Jahres soll das Actionspiel erhältlich sein - hoffentlich inklusive des Feedbacks, das die Spieler nach dem Sammeln ihrer ersten Eindrücke hinterlassen haben. Laut Playwing haben bereits über 250.000 Menschen an den beiden früheren Testphasen von Century: Age of Ashes teilgenommen und sich auf dem Rücken magischer Drachen in die Lüfte erhoben.