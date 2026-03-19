PlayStation wird das PlayStation Network und das PSN-Branding abschaffen

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Wenn man bedenkt, wie wir von der bloßen Online-Mitgliedschaft zu einer Erwartung von etwas Zurück von diesem Abo (z. B. Game Pass und PS Plus' Spielebibliotheken) übergegangen sind, wird es Sie vielleicht nicht überraschen, dass es so aussieht, als würde Sony sich von seinem älteren PSN- und PlayStation Network-Branding entfernen.

In einer E-Mail, die an die Entwickler gesendet und von Insider Gaming entdeckt wurde, wurde klargelegt, dass das PlayStation Network- und PSN-Branding entfernt werden soll. Abonnenten von Sonys Online-Funktionen müssen sich keine Sorgen machen, da dies nur eine visuelle Änderung ist. Die E-Mail können Sie unten lesen:

"Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sony Interactive Entertainment (SIE) strategisch beschlossen hat, die Begriffe "PlayStation Network" und "PSN" auf unserer Plattform schrittweise abzuschaffen, um die Bandbreite unserer sich entwickelnden digitalen Dienste angemessen zu erfassen. Was ändert sich und was der Zeitplan ist.

Die bevorstehenden Änderungen sind rein visuell und werden keine technischen Änderungen an unserem Angebot mit sich bringen. Um das Branding zu vereinfachen und zu einheitlichen, werden die Begriffe "PlayStation Network" und "PSN" bis September 2026 auf allen SIE-Assets abgeschafft. Alle derzeit mit PSN verbundenen Funktionen, einschließlich Kernnetzwerkfunktionen wie Freunde, Mehrspielermodus und Trophäen, bleiben unbeeinflusst und stehen den Spielern zur Verfügung. Sie werden im Voraus über Änderungen informiert, die mit der Aktualisierung der Technical Requirements Checklist (TRC) im Herbst 2026 zusammenfallen.

Hinweis: Der Zugriff auf die PS5 DevNet ist erforderlich, um die TRC-Dokumentation einzusehen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie sich an die aktualisierten TRC- und Branding-Richtlinien anpassen, um sicherzustellen, dass PSN-Instanzen aus allen zukünftigen Releases, Assets und externen Service-Schnittstellen entfernt werden."

Wir wissen nicht, ob es einen Ersatz geben wird. Tatsächlich könnte es sein, dass alle Online-Funktionen von PlayStation jetzt einfach unter dem PlayStation Plus-Dach zusammengefasst werden. Da man für das Online-Spielen mit kostenpflichtigen Mehrspieler-Titeln ein PS Plus Essential-Abonnement benötigt, ist es leicht vorstellbar, dass das das neue PSN wird.