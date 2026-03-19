PlayStation Portal fügt einen neuen hochwertigen Modus und ein verbessertes Streaming-Erlebnis in einem neuen Update hinzu

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Er gehört vielleicht nicht zu den Handheld-PCs, die heutzutage sehr angesagt sind, aber PlayStations Portal-Handheld-Konsole scheint ihr Publikum gefunden zu haben. Besonders als es Remote-Cloud-Streaming ohne angeschlossene PS5-Konsole einführte, wuchs die Nutzerschaft erheblich.

In einem neuen PlayStation-Blog-Beitrag prahlt Sony damit, dass die Nutzerzahl des PS Portal im Januar um beeindruckende 162 % gestiegen ist, wobei 50 % aller Portal-Nutzer nun ein PS Plus Premium-Abonnement besitzen, das in erster Linie Cloud-Streaming unterstützen soll. Im selben Beitrag haben wir einige schöne Verbesserungen für das System gesehen.

Ein neuer, hochwertiger 1080p-Modus wurde eingeführt, der den Standard-1080p-Modus übertrifft und uns ein flüssiges, hochauflösendes visuelles Erlebnis bietet, falls unser Internet dazu passt. Das gesamte Cloud-Streaming-Erlebnis wird ebenfalls deutlich reibungsloser werden.

Es gibt eine verbesserte Produkt-Detailseite mit neuer Benutzeroberfläche, mit der man Spiele aus Bundles auswählen kann, falls vorhanden, Spieleinladungen werden korrekt angezeigt, Pokal-Benachrichtigungen sorgen für mehr Klarheit und auch der Suchbildschirm wurde verbessert. Fügt man ein reibungsloseres Onboarding-Erlebnis für das PlayStation Portal hinzu, selbst wenn man noch kein PS-Konto hat, scheint das eine ganze Menge Fortschritte für einen Handheld zu sein, der langsam, aber stetig seine Lücke in einem gesättigten Markt findet.

Dieses Update ist jetzt für Besitzer des PS Portals verfügbar.