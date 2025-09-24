PlayStation möchte euch mit Erinnerungsartikeln für das Spielen seiner Spiele belohnen

HQ

Jeder, der viele Destiny 2 gespielt und viele der härtesten Endgame-Herausforderungen des Titels abgeschlossen hat, wird wissen, dass Bungie eine Belohnungsplattform bietet, auf der du diese Erfolge mit physischen Leckereien wie Medaillons und Abzeichen für das Überwinden von Raids feiern kannst. Offensichtlich lässt sich Sony, der jetzt Bungie besitzt, inspirieren.

Wir sagen das, weil das, was als Franchise Rewards bezeichnet wird, enthüllt wurde. Dies ist eine Idee, bei der Spieler ihre Erfolge beim Spielen von Sony Interactive Entertainment -Titeln mit echtem Merchandise markieren können.

Das System debütiert mit einer Kampagne, die Ghost of Tsushima gewidmet ist, bei der jeder, der entweder die Mono No Aware Gold Trophy oder die Living Legend Platinum Trophy erwirbt (oder bereits hat), Anspruch auf Belohnungen hat, wenn er dies vor dem 31. Dezember 2025 tut.

Gold Trophy -Besitzer können dann das Erinnerungs-T-Shirt über den Service ergattern, während Platinum Trophy -Besitzer einen Erinnerungs-Anstecker erwerben können. Wie die Destiny 2 -Belohnungen werden diese jedoch nicht einfach verteilt, da Sie diese Artikel dann auf der Belohnungsseite kaufen müssen, wobei das Shirt 30 $/33 € kostet und die Anstecknadel bei 25 $/28 € liegt.

PlayStation fügt auch hinzu, dass die Ghost of Tsushima -Kampagne bald auch durch eine Ghost of Yotei -Kampagne unterstützt wird, über die wir mehr erfahren werden, wenn die Veröffentlichung am 2. Oktober näher rückt. Trotzdem ist es ein ziemlich guter Grund, Platinum Trophies zu jagen, oder?