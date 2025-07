PlayStation-Fans wüten über Sonys neuen Multiplattform-Fokus

HQ

Die Ära, in der Spiele ausschließlich auf ihr Format beschränkt waren, ist heute ein Konzept, das zunehmend von geliehener Zeit lebt. Microsoft hat die Zügel gelockert und mit Forza Horizon 5 auf PlayStation 5 für Furore gesorgt, das Berichten zufolge das meistverkaufte Spiel des Jahres für die Plattform ist, und im August ist es an der Zeit, dass Gears of War: Reloaded auch in die PS5-Liste aufgenommen wird - was einst als völlig undenkbar galt. Sony hingegen war bei seinen eigenen Marken zurückhaltender, brachte aber am selben Tag Lego Horizon Adventures für PC, PlayStation und Switch auf den Markt. Etwas, das sich nun ändern könnte, da beabsichtigt wird, eine neue Position innerhalb des Unternehmens mit dem Schwerpunkt auf Multiplattform zu besetzen.

Eine Stellenausschreibung ist offen, um einen Arbeitsprozess zu gewährleisten, bei dem der Fokus auf der Gesamtverantwortung für andere Formate außerhalb der PlayStation-Sphäre liegt - etwas, das die Fans bei X mehr als nur mäßig verärgert hat:

Wütende Playstation-Spieler im Chor...

Content-Ersteller wie Zuby_Tech haben bereits Stellung bezogen und ihren Fokus auf PlayStation komplett aufgegeben, das Format aus ihrem Profil entfernt und sich in Zukunft auf den PC konzentriert. Dies erinnert an die Situation, die entstand, als Microsoft und Xbox nach dem Activision Blizzard-Deal eine Ausweitung hin zu konkurrierenden Systemen zum Ausdruck brachten, woraufhin mehrere Xbox-Influencer ihre Konsolen aus Protest verkauften.

Gute Spiele für mehr Plattformen können nicht schlecht sein, oder?