PlayStation 5 jetzt bis zu 41,7 Millionen verkaufte Einheiten

Erst vor relativ kurzer Zeit gab Sony bekannt, dass über 40 Millionen PlayStation 5-Einheiten verkauft wurden, und jetzt, da der neueste Finanzbericht veröffentlicht wurde, haben wir noch mehr Klarstellung an dieser Front.

Sony gibt an, dass bis Ende Juni 2023 41,7 Millionen PS5 verschoben wurden, und dass diese Zahl die Daten aus dem ersten Quartal dieses Geschäftsjahres enthält.

Im Rahmen des Finanzberichts gibt Sony sogar bekannt, dass PlayStation Plus das Geld einstreicht und in diesem ersten Quartal 685 Mio. £ erwirtschaftet hat. Was die genauen Abonnenten betrifft, so hat Sony keine aktuellen Informationen zu dieser Front veröffentlicht.

In Bezug auf die Software gibt Sony an, dass es in den letzten drei Monaten 56,6 Millionen Spiele sowohl auf PS4 als auch auf PS5 verkauft hat und dass dies fast 10 Millionen mehr ist als im 1. Quartal des letzten Geschäftsjahres.