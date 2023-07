Sony hat seit dem Start mehr als 40 Millionen PlayStation 5-Konsolen verkauft

HQ

Nachdem Sony 2019 die PlayStation 5 der Welt angekündigt hatte, veränderte sich die Welt... Viel. Wir hatten mit einer globalen Pandemie, einer Versandkrise und Komponentenknappheit zu kämpfen. Ereignisse, die den Verkauf von Konsolen der nächsten Generation verlangsamten (und sogar fast zum Erliegen brachten). Jetzt, da das Schlimmste hinter uns liegt und die Spieler ermutigt werden, den Sprung zur PS5 zu wagen, hat Sony bekannt gegeben, dass seit November 2020 bereits mehr als 40 Millionen Konsolen verkauft wurden.

Die PS5 hat nur zwei Monate länger gebraucht als die PS4 (die schnellste PlayStation-Konsole, die diese Zahl erreicht hat), was eine riesige Statistik ist, die zeigt, wie stark PlayStation in der Spieleindustrie weiterhin ist. PlayStation-Chef Jim Ryan teilte in einem Blogbeitrag einige Fakten über den Meilenstein mit:

"Trotz der beispiellosen Herausforderungen durch COVID haben unsere Teams und unsere Partner fleißig daran gearbeitet, die PS5 pünktlich zu liefern. Wir hatten weiterhin mit Gegenwind durch die Pandemie zu kämpfen, und es dauerte Monate, bis sich die Lieferketten normalisierten, so dass wir über die Lagerbestände verfügten, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Mehr Monate, als ich mich erinnern kann, haben wir uns bei unserer Community für ihre Geduld bedankt, während sie sich durch diese Probleme gearbeitet hat. Aber jetzt ist das PS5-Angebot gut gefüllt und wir sehen, dass die aufgestaute Nachfrage endlich befriedigt wird."

Seit Januar 2023 wurden bis heute mehr als 10 Millionen PS5 verkauft, und es gibt derzeit einen Katalog von mehr als 2.500 Spielen. Unter Berücksichtigung der Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man 2 im Herbst plant Sony laut Reuters, in diesem Geschäftsjahr 25 Millionen Konsolen zu verkaufen. Im Moment ist sie auf einem guten Weg, diese Zahl zu erreichen.