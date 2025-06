Playdead-Gründer behauptet, er werde vom Studio verklagt

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Trennung zwischen den beiden Playdead -Gründern Dino Patti und Arnt Jensen sehr öffentlich und nicht besonders angenehm war. Patti gründete sein eigenes Studio, nachdem er das Studio verlassen hatte, an dessen Aufbau er beteiligt war, und Playdead, das immer noch von Jensen geleitet wird, arbeitet seit fast einem Jahrzehnt an ihrem dritten Spiel.

Doch nun flammt die Sache wieder auf, denn Patti hat in der neuesten Ausgabe des Podcasts von Arkaden einige ziemlich harsche Vorwürfe erhoben. Bereits im März erzählte Patti Game Developer, dass Playdead ihm mit rechtlichen Schritten gedroht hatte, weil er einen Blogbeitrag auf LinkedIn aus dem Jahr 2004 veröffentlicht hatte, in dem er beschrieb, wie Limbo entwickelt wurde. In diesem Beitrag verwendete er ein Bild, von dem Playdead behauptet, es gehöre Arnt Jensen.

Im Podcast verrät er nun, dass diese Klage offenbar vor Gericht gebracht wird. Anscheinend ist die Position von Playdead, dass sie glauben, dass derselbe LinkedIn-Beitrag Patti bei der Entstehung von Limbo eine größere Rolle zuschreibt, als es ihrer Meinung nach der Fall ist. Der Brief, den er von Playdead erhielt, lautet Berichten zufolge wie folgt:

"Wir möchten hiermit erneut betonen und warnen, dass Ihre fortgesetzte Nutzung der Vermögenswerte von Playdead und jede Offenlegung und Nutzung von Inside Wissen über Playdead zu kommerziellen Zwecken eine Verletzung darstellt und einen Verstoß gegen Vertraulichkeitsklauseln darstellt. Indem Sie den Empfängern grundlegende Einblicke in den Entwicklungsprozess von Limbo geben, erwecken Sie fälschlicherweise den Eindruck, dass Sie eine bedeutende Rolle, einschließlich einer kreativen Rolle, bei der Entwicklung des Spiels gespielt haben."