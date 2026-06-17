Pizza Hut wurde für 2,7 Milliarden Dollar an neue Eigentümer verkauft

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Lecker! Brands verkauft seine Pizza Hut-Restaurantkette in einem bestätigten Geschäft im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar. Die neuen Käufer sind die Private-Equity-Firma LongRange Capital, die die Marke außerhalb des chinesischen Festlands übernehmen wird, während Yum China Holdings die Aktivitäten auf dem chinesischen Festland übernehmen wird.

Laut BBC hat LongRange Capital 1,5 Milliarden Dollar für den Kauf der nicht-chinesischen Marke bereitgestellt, während Yum China allein für Festlandchina 1,2 Milliarden Dollar zahlte. "Unter LongRange und Yum China wird Pizza Hut gut für zukünftiges Wachstum positioniert sein, mit Eigentümern, die tiefgehende Expertise in der Gastronomiebranche mitbringen", sagte Yum! Brands-Geschäftsführer Chris Turner.

Pizza Hut steht seit November letzten Jahres offiziell zum Verkauf, wo Yum! Brands sagte, es prüfe, die angeschlagene Restaurantkette aufzugeben. Es gab mehrere sinkende Quartiere für Pizza Hut-Restaurants in den USA, einem wichtigen Bereich der Kette.

Konkurrenten wie Domino's, Papa John's und weitere haben die Konkurrenz erhöht, und es scheint, als sei Pizza Hut in Ruhe gekommen. Auch Liefer-Apps haben den Markt mit anderen Optionen überschwemmt, und da Pizza Hut Schwierigkeiten hatte, mit seinen größeren Konkurrenten klarzukommen, konnte es auch nicht mit den günstigeren Preisangeboten kleinerer Restaurants mithalten.