Pixar bringt seine Blooper-Rollen nach 20 Jahren für Elio zurück

Es mag ein wenig seltsam erscheinen, eine Blooper-Rolle für einen Animationsfilm zu haben. Anders als bei Live-Action-Dreharbeiten fängt man schließlich nichts, was nicht für die Leinwand gedacht ist. Selbst gelöschte Szenen werden oft in sehr frühen Stadien der Animation gezeigt.

Pixar hat jedoch aus Spaß hergestellte Blooper-Rollen in seine Filme integriert. Von Buzz Lightyear, der feststellte, dass jemand seinen Helm mit einem Filzstift übermalt hatte, bis hin zu Roz, die Sully ein wenig erschreckte, indem sie in Monsters Inc. im Schrank wartete, sorgten Pixars Blooper-Rollen dafür, dass sich die Originalfilme dank ihrer Einbeziehung irgendwie realer anfühlten.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es jedoch keine Blooper-Rollen mehr. Bis jetzt, da der kommende Pixar-Film Elio zurückkehrt. In einem Clip, der von DiscussingFilm gepostet wurde, sehen wir, wie Außerirdische Lines verpatzen, Elio sich der Kamera nähern und Sets auseinanderfallen. Wir müssen abwarten und sehen, welche anderen Späße während des Blooper-Reels auftreten, wenn Elio am 20. Juni Premiere feiert.