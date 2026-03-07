Pixar bestätigt Fortsetzung zu Monster Inc., Termine für Die Unglaublichen 2, Coco 2 und zwei Originalfilme

Pixar veröffentlicht an diesem Wochenende einen neuen Film, Hoppers, und frühe Vorhersagen sagen, dass er ein riesiger Erfolg für das Studio wird. Später im Juni wird auch Toy Story 5 erscheinen, mit Gatto, einem Originalfilm über eine Diebskatze in Venedig, der 2027 erscheint. Was kommt als Nächstes?

Ein neuer Artikel im Wall Street Journal hat ganze drei nicht angekündigte Filme enthüllt, darunter eine Fortsetzung von Monsters Inc., inszeniert von Peter Sohn, Regisseur von Elemental. Pete Docter, Direktor des ursprünglichen Monsters Inc. im Jahr 2001, ist jetzt Chief Creative Officer bei Pixar.

Es wurde noch nicht bestätigt, ob es eine direkte Fortsetzung der Disney+-Serie Monster at Work sein wird (nicht von Pixar produziert), die offenbar nach zwei Staffeln nicht fortgesetzt wird. Der Artikel erwähnte außerdem, dass die bereits angekündigten Incredibles 2 und Coco 2 2028 bzw. 2029 erscheinen werden.

Schließlich wurden zwei neue, nicht angekündigte Projekte vorgestellt: Ono Ghost Market, über asiatische Mythen über übernatürliche Basare, auf denen Lebende und Tote interagieren, von einer Streaming-Serie zum Film, und ein Musikfilm von Domee Shi, Regisseur von Turning Red.

Eine gute Mischung aus originellen Ideen und Fortsetzungen erwartet uns in mindestens fünf Jahren. Freust du dich auf den neuen Monsters Inc.-Film und die anderen Pixar-Filme?