Piloten müssen laut Luftfahrtgruppe das letzte Wort über Kriegsgebiete haben.

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Fluggesellschaftspiloten sollten laut einer neuen Position der International Federation of Air Line Pilots' Associations die endgültige und "nicht verhandelbare" Befugnis haben, Flüge über Konfliktzonen abzulehnen.

Die Leitlinien erfolgen, während anhaltende Spannungen zwischen Iran, Israel und regionalen Akteuren weiterhin den Luftraum im Nahen Osten stören, wobei Raketen- und Drohnenaktivitäten zunehmende Risiken für die zivile Luftfahrt darstellen.

Die Gruppe warnte, dass kommerzieller Druck keine Auswirkungen auf Sicherheitsentscheidungen haben dürfe, und betonte, dass Piloten frei sein sollten, Flüge umzuleiten oder abzusagen, ohne Angst vor Strafen oder beruflichen Folgen.

Trotz der Risiken sind große Fluggesellschaften weiterhin in der Region tätig. Emirates fliegt mit etwa 69 % seiner normalen Kapazität, während Qatar Airways weiterhin begrenzte Operationen über ausgewiesene "sichere Korridore" durchführt.

Die Luftfahrtbehörden haben spezifische Flugrouten eingeführt, um die Exposition zu verringern, aber die Flugzeuge sind weiterhin mit Störungen konfrontiert, darunter Ablenkungen und Wartemuster während Angriffen.

Wie in der Zeitung angegeben:

Die Entscheidung des Kommandanten bezüglich des Ablaufs oder der Umleitung eines Fluges, einschließlich der Weigerung, eine Konfliktzone zu überfliegen, muss endgültig und nicht verhandelbar sein. Darüber hinaus darf diese Entscheidung nicht von finanziellen oder anderen Anreizen, beruflichen Konsequenzen, anderen Strafen oder kommerziellen Zwängen beeinflusst werden.