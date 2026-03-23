Pilot und Co-Pilot kommen bei einer Air-Canada-Jetkollision in LaGuardia ums Leben

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Eine tödliche Kollision am Flughafen LaGuardia hat den Piloten und Co-Piloten eines Air Canada Express Regionaljets ums Leben gelassen, nachdem das Flugzeug bei der Landung ein Feuerwehrauto getroffen hatte.

Das CRJ-900-Flugzeug, betrieben von Jazz Aviation, beförderte 72 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder auf einem Flug von Montreal. Dutzende Passagiere und Einsatzkräfte wurden ebenfalls verletzt, wobei die meisten Berichten zufolge in stabilem Zustand sind.

Vorläufigen Angaben zufolge kollidierte das Flugzeug mit etwa 34 km/h mit dem Einsatzfahrzeug, als es sich der Startbahn näherte. Das Feuerwehrauto, das Berichten zufolge von Polizeibeamten betrieben wurde, war auf einem separaten Vorfall am Flughafen unterwegs.

Bilder vom Tatort zeigten erhebliche Schäden an der Nase des Flugzeugs, die beim Aufprall nach oben gedrückt wurde.

Die Federal Aviation Administration bestätigte, dass der Flughafen mehrere Stunden geschlossen bleiben wird, wobei mindestens 18 Flüge umgeleitet oder umgekehrt werden. Die Behörden warnten vor weitreichenden Störungen, einschließlich Ausfällen und Verspätungen im Großraum New York.

Ermittlungen werden voraussichtlich sowohl die FAA als auch das National Transportation Safety Board einbeziehen, obwohl die Behörden bisher keinen vollständigen Bericht darüber gegeben haben, wie der Unfall stattfand.