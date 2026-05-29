Pikmin s Soundtrack zu Nintendo Music hinzugefügt

Ein neues Wochenende bedeutet mehr Musik für die Nintendo Music App, und diesmal dreht sich alles um diese gemütliche Wochenendatmosphäre. Nintendo hat alle 23 Titel aus dem ersten Pikmin hinzugefügt, einem Spiel mit einem wirklich wunderbaren Soundtrack.

Die gesamte Spielzeit des gesamten Albums beträgt knapp unter eine Stunde. Wenn Sie ein Switch-Online-Abo haben, laden Sie einfach die App für Android oder iOS herunter und genießen Sie Hajime Wakais clevere Kompositionen aus diesem Gamecube-Klassiker von 2001 (der 2002 in Europa erschien).