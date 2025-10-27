Phil Spencer sagt, dass Forza Motorsport nur ausruht, anstatt in Rente zu gehen

HQ

Viele waren überrascht, als Forza Horizon 5 angekündigt wurde, da es eine Abkehr vom Prinzip der alternierenden Spiele darstellte, das Microsoft zuvor mit Forza Motorsport und Forza Horizon verfolgt hatte. Ersteres hatte zunehmend Schwierigkeiten, seine Verkaufsposition zu halten, während letzteres nur an Popularität gewonnen hat - und nach den Entlassungen im Motorsport-Studio Turn 10 Anfang des Jahres befürchteten viele, dass sie nun dezimiert werden würden, um in Zukunft bei der Horizon-Serie zu helfen, wobei der Motorsport tot und begraben ist.

Aber... Das ist nicht der Fall. Und die Quelle dieser Behauptung ist Microsofts eigener Gaming-Chef, Phil Spencer. In einem Interview mit der Famitsu (danke an Windows Central) äußerte er sich zum Thema Motorsport:

"Was Forza Motorsport betrifft, müssen wir manchmal unseren Fokus auf Spiele verlagern, die früher veröffentlicht werden. Und ich verstehe auch, dass viele Leute reagiert haben, als der Umfang der Turn 10 Studios reduziert wurde. Was uns betrifft, gibt es viele Spiele, die wir gerne sorgfältig unterstützen würden, und manchmal geben wir dem Entwicklerteam etwas mehr Zeit, damit sie nicht weiter in einem Zustand der Spannung sind."

Kurz gesagt, die Serie liegt vorerst einfach auf Eis, und dem Entwicklerteam wird die Zeit gegeben, die es braucht. Hoffentlich bedeutet dies ein größeres Comeback für die nächste Konsolengeneration, aber was auch immer der Fall sein mag, wir werden wahrscheinlich noch lange warten müssen, um es herauszufinden.