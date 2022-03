Phil Spencer möchte einen steten Fluss an guten Spielen im Xbox-Ökosystem sehen

HQ

Microsofts Xbox Game Studios sind seit 2018 stark gewachsen, denn das Unternehmen hat viel Geld in die Akquise von anerkannten Entwicklern, wie Obsidian Entertainment, Ninja Theory, Playground Games und vielen anderen, gesteckt. Die Übernahme von Zenimax Media hat den eigenen Teams ebenfalls geholfen und aktuell arbeitet der Konzern daran, Activision Blizzard aufzukaufen. Die Folgen all dieser Studiokäufe können wir momentan noch gar nicht richtig absehen, denn die Entwicklung eines Spiels verschlingt viel Zeit und Energie.

Nachdem Microsoft letztes Jahr viele starke Titel veröffentlichen konnte (sie wurden von Metacritic sogar zum besten Publisher des Jahres gekürt), sehen Xbox-Fans nun einem recht ereignislosen Frühling 2022 entgegen - zumindest was Exklusivspiele anbelangt. Der Xbox-Manager Phil Spencer sagt im Xboxera-Podcast, dass seine Abteilung aktuell daran arbeitet, in Zukunft einen steten Fluss an großartigen Titeln veröffentlichen zu können:

"Wir haben eine Menge großartiger Spiele in der Entwicklung und wir wollen einen Punkt erreichen, an dem es einen stetigen Fluss an großartigen Spielen gibt, [...] mit denen unsere Kunden rechnen können. Wir durchlaufen gerade eine Phase [und] haben leider kein großes Spiel in diesem Quartal. [Doch] Matt Booty und die Teams [bei] Zenimax wollen diesen Punkt erreichen, an dem wir einen großartigen Anstoß für unsere Plattform und Spiele haben, die die Leute regelmäßig begeistern können."

Redfall (das schon im Sommer erscheinen soll, obwohl wir seit einem Jahr nichts davon gehört haben) und Starfield sind die beiden wichtigsten Neuveröffentlichungen des Publishers in diesem Jahr. Vielleicht erwartet uns im Sommer aber noch die eine oder andere Überraschung.

Quelle: Pure Xbox.