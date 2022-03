Microsoft führt Metacritic-Tabelle der Videospiel-Publisher aus dem Jahr 2021 an

HQ

Microsoft hatte ein großartiges Jahr 2021, denn die Firma hat letztes Jahr Spiele, wie Psychonauts 2, Forza Horizon 5 und Halo Infinite, veröffentlicht, die nicht nur hier bei uns auf Gamereactor fantastische Ergebnisse erzielt haben, sondern insgesamt zu den Lieblingen der Kritiker aus dem vergangenen Jahr zählen. Metacritic hat kürzlich die Durchschnittsbewertungen aller Videospiele errechnet und den verantwortlichen Vertriebspartnern zugeordnet, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass Microsoft mit einigem Abstand der beste Publisher des vergangenen Jahres war.

Die Wertung von Microsoft beträgt 87,4 und das ist der höchste Wert, den Metacritic in all den Jahren ermitteln konnte. Um überhaupt in die Liste aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen mindestens fünf Spiele veröffentlichen, die alle einen eigenen Metascore benötigen (also genügend Durchschnittswerte von unabhängigen Kritikern bekommen haben).



Microsoft / Xbox Game Studios - 87,4 Sony - 81,3 Humble Games - 80,9 Activision Blizzard - 80,6 Bethesda Softworks - 80,2 Capcom - 80,6 Bandai Namco - 78,5 Sega - 77,6 Electronic Arts - 78,3 505 Games - 75,7



Quelle: VGC.