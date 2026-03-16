Phase ist eine Gaming-Maus, die sich in ein Gamepad verwandeln lässt

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Eine Maus und ein Gamepad in einem Paket? Ja, genau das versucht Pixelpaw Labs jetzt mit Phase, einer Gaming-Maus, die in ein Gamepad verwandelt werden kann. Auf den ersten Blick sieht sie wie eine ziemlich gewöhnliche Gaming-Maus aus, aber nicht alles ist so, wie es scheint; Es sind tatsächlich zwei getrennte Hälften, die durch Magnete zusammengehalten werden. Zieht man sie auseinander, verwandelt sich die Maus plötzlich in zwei Joy-Con-ähnliche Controller.

Im Einsatz als Maus funktioniert Phase ähnlich wie jede andere Gaming-Maus, mit einem optischen Sensor, der bis zu 16.000 DPI erreichen kann, und einer Abfragerate von 1.000 Hz. Er verbindet sich über Bluetooth oder einen 2,4-GHz-Dongle und kann gleichzeitig mit bis zu drei Geräten gekoppelt werden. Der Akku ist ausgelegt für bis zu 72 Stunden, bevor er per USB-C aufgeladen werden muss.

Das Design ist jedoch nicht ohne Kompromisse, und bemerkenswert ist, dass es ein traditionelles Scrollrad fehlt. Stattdessen verwendet es ein Touchpad, mit dem man scrollen kann, ähnlich wie Apples Magic Mouse. Wenn das Gerät aufgeteilt wird, erhält jede Hälfte ihre eigenen Bedienelemente: Analogsticks, Tasten, Trigger und ein Steuerkreuz. Die Idee ist, dass man PC-Spiele, Mobile Games oder andere Titel mit einem Controller spielen kann, ohne auf ein separates Gamepad umsteigen zu müssen.

Der Preis liegt bei 159 $, wenn es auf Kickstarter startet, und unten könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen.