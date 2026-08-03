Phantom Blade Zero, Ocarina of Time Remake, Call of Duty und weitere Top-Wunschlisten für Veröffentlichungen 2026

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Während viele von uns Grand Theft Auto VI ganz oben auf ihren Wunschlisten haben, haben Daten aus Trailer-Aufrufen, Artikelzahlen und Wunschlisten gezeigt, dass viele Spieler andere Titel haben, auf die sie gespannt warten.

In einer neuen Datensammlung von The Game Business sehen wir die anderen großen Gewinner von 2026 außerhalb von Grand Theft Auto VI, und einige von ihnen könnten Sie überraschen. Wenn wir uns Spiele anhand ihrer Trailer-Aufrufe und Artikelzahlen ansehen, sehen wir, dass Nintendos The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake die Charts anführt. Hinter seinen 152 Millionen Trailer-Aufrufen folgt Marvel's Wolverine, das 128 Millionen Aufrufe für seine Trailer vorweisen kann.

Insomniacs nächstes Superheldenspiel steht ebenfalls ganz oben auf IGNs Wunschliste, aber wenn wir uns die Videoaufrufe dieses Jahres ansehen, steht eine weitere Mega-Reihe ganz oben. Call of Duty: Modern Warfare 4 hat 694 Millionen Aufrufe erzielt, aber erneut liegt Marvel's Wolverine auf dem zweiten Platz.

Wenn wir uns einen Ort anschauen wollen, an dem Wolverine nicht mithalten kann, dann ist Steam die richtige Plattform. Dort sehen wir, ohne dass Konsolen-Exklusivtitel das Ganze verwässern, dass die Wunschlisten Phantom Blade Zero an die Spitze gesetzt werden, dicht dahinter The Blood of Dawnwalker. Onimusha: Way of the Sword und Warhammer 40,000: Dawn of War IV füllen die 3. und 4. Plätze, während Control: Resonant die Top 5 komplettiert.

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