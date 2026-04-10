Phantom Blade Zero befindet sich in der "Endphase der Entwicklung"

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Der Entwickler S-Game teilte kürzlich seine Sichtweise auf den Einsatz von KI in Spielen und versicherte den Fans, dass sein kommendes Phantom Blade Zero (man denke an Sekiro trifft chinesische Steampunk-Fantasy) nicht auf die Technologie angewiesen ist und betont, dass alles im Spiel echte, handgefertigte Arbeiten von Menschen sind.

Das Veröffentlichungsdatum ist auf den 9. September für PC und PlayStation 5 angesetzt, und es gibt alle Hinweise darauf, dass es keine Verzögerungen geben wird. In einem Beitrag auf X schreibt das offizielle Phantom Blade Zero -Konto:

"Phantom Blade Zero befindet sich derzeit in den intensiven, letzten Entwicklungsphasen. Mit der verbleibenden Zeit setzen wir alle verfügbaren Ressourcen ein, um jeden Aspekt des Spiels bis an die absolute Grenze unserer Fähigkeiten zu treiben."

Damit bleibt also nur noch zu warten, bis das Spiel vorkommt, das wir vielleicht schon nächste Woche wieder zu sehen bekommen, da Sony angeblich einen Stream für Third-Party-Spiele hat.