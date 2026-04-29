PewDiePie schließt auf YouTube die Tür zum Familienleben in Japan

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Einer der weltweit ersten wirklich großen Gaming-Streamer, der schwedische Star Felix "PewDiePie" Kjellberg, hat schon lange langsamer gemacht, eine Familie gegründet und ist nach Japan gezogen. Dort konnten wir ihr Leben durch eine sehr beliebte Vlog-Reihe verfolgen.

Jetzt scheint das jedoch zu enden, denn er schreibt in seinem Newsletter (über Reddit), dass sein Sohn Björn im Juli drei Jahre alt wird und langsam immer aufmerksamer für die Welt um sich herum wird. Kjellberg möchte, dass er fernab des Internets aufwächst und nicht überall erkannt werden muss, fügt aber hinzu, dass Björn wieder mitmachen kann, wenn er alt genug ist, um eigene Entscheidungen zu treffen. Er schließt auch nicht aus, dass die Familie von Zeit zu Zeit noch etwas in den sozialen Medien posten könnte.

Es ist erwähnenswert, dass dies offenbar nur für die Vlogs gilt, sodass wir wahrscheinlich noch mehr PewDiePie-Videos sehen werden, wenn auch mit einem anderen Fokus als die Familie. Dennoch fühlt es sich zunehmend so an, als würde er langsam abklingen, und hier bei Gamereactor möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um diesem Pionier für all die Unterhaltung über die Jahre zu danken.