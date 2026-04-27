Peugeot scheint ein Upmarket-Rebranding mit neuen Konzepten zu signalisieren

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Peugeot ist vor allem für ein ausgewogenes Portfolio bekannt, das vor allem auf erschwingliche Preisklassen abzielt, aber mit neuen Konzepten, die auf der Beijing International Auto Show vorgestellt wurden, könnten sie eine Neumarkung zu etwas... Vornehmerem signalisieren.

Obwohl ursprünglich für ein chinesisches Publikum vorgestellt, gab Peugeot an, dass die Konzepte "in China für China sowie für den Export von China in Peugeots Auslandsmärkte produziert werden". Es scheint, als wären diese Märkte noch nicht europäisch – aber diese beiden, Concept 6 und Concept 8, wirken wie ein umfassender Neustart für die Ambitionen der Marke.

Concept 6 ist die Limousine, und Peugeot sagt, er "verbindet die Eleganz einer Limousine mit der Dynamik einer Shooting Brake und ruft Peugeots lange Tradition der Grand-Tourer-Kombis hervor". Der Concept 8 ist der SUV und wurde auf ihrer Messe als "reines und essenzielles Design" beschrieben.

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