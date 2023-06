Peter Molyneux setzt große Hoffnungen in Playgrounds Fable

HQ

Eine der größten Enthüllungen auf der diesjährigen Xbox Games Showcase war der neueste Fable-Trailer. Nach einer längeren Zeit des Schweigens gab uns Playground Games einen Blick auf Teile des Titels, wenn auch in einem Trailer, der hauptsächlich aus CGI-Unsinn bestand, angeführt von Komiker Richard Ayoade, der einen ziemlich frustrierten Riesen spielt.

Mit dieser Enthüllung im Hinterkopf hatte unser David Caballero kürzlich die Gelegenheit, mit dem Vater von Fable, Peter Molyneux, zu sprechen, der während seiner Zeit bei der inzwischen nicht mehr existierenden Lionhead Studios drei Hauptteile der Fantasy-Serie sowie eine Reihe von Spin-off-Projekten auf den Markt brachte.

Im Rahmen unserer Teilnahme am Gamelab Barcelona fragten wir ihn, was er von der Fable-Enthüllung hielt, Molyneux erzählte uns: "Ich dachte, das Casting von Richard [Ayoade] ... Ich fand die Besetzung von ihm perfekt, ihn von Gemüse besessen zu machen, war sehr Fable."

Molyneux fuhr fort: "Weißt du, die Sache mit Fable ist, dass du dich daran erinnern musst, ich kann mich erinnern, dass ich saß, als wir Fable ursprünglich entworfen haben, und sagte, ich denke, wir waren uns alle einig, dass Fable lustig wäre, wegen dem, was die Spieler tun. Es ist nicht lustig, weil es viele Witze enthält. Es gab eigentlich keine Witze, aber es war wirklich lustig, weil wir dem Spieler erlaubten, auf lächerliche Weise zu reagieren, und diese Lächerlichkeit schien im Trailer immer noch vorhanden zu sein."

Zum Abschluss erklärte Molyneux: "Wie Sie hätte ich gerne mehr Gameplay gesehen, aber ich habe es wirklich geliebt, als der Feuerball von der Heldin geworfen wurde. Ich liebte das Gefühl der Wirkung, das es gab. Ich fand, dass das wirklich vielversprechend war. Also, wissen Sie, meine Hoffnungen sind groß."

Playground Games hat noch nicht bekannt gegeben, wann wir in ihrer Version von Fable nach Albion zurückkehren werden, aber um mehr darüber zu erfahren, was Molyneux bei Entwickler 22cans vorhat, kannst du dir unten unser vollständiges Interview mit dem legendären Spieledesigner ansehen oder stattdessen hier sehen, was Molyneux im Dezember 2022 im European Gamelab auf Teneriffa über Fable zu sagen hatte.