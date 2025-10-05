Peter Molyneux sagt, dass Masters of Albion sein letztes Spiel sein wird

HQ

Nach mehr als vierzig Jahren in der Spielebranche hat der legendäre Spieleentwickler Peter Molyneux verraten, dass Masters of Albion sein letztes Projekt sein wird - wenn alles nach Plan läuft. Er nennt es eine Art "Erlösungstitel", eine letzte Chance, nach einer Reihe von umstrittenen Versprechungen und enttäuschten Erwartungen einen Teil seines verlorenen Rufs zurückzugewinnen.

Molyneux, der kreative Kopf hinter ikonischen Serien wie Populous, Black & White und Fable, gibt zu, dass er einfach nicht mehr die gleiche Energie hat wie früher. Er ist jetzt 66 Jahre alt und sagt, dass der Druck, die Fristen und der Lebensstil der Spieleentwicklung begonnen haben, ihren Tribut zu fordern. Im Gespräch mit Edge sagte er:

"Masters of Albion ist für mich ein Erlösungstitel. Aber es ist auch mein letztes Spiel. Es ist einfach so. Ich bin 66 Jahre alt. Ich arbeite so hart wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe einfach nicht mehr die Lebensenergie, um das noch einmal zu tun."

Das Spiel, das erstmals während der Gamescom Opening Night Live im vergangenen August angekündigt wurde, befand sich Berichten zufolge seit etwa drei Jahren in der geheimen Entwicklung, bevor es der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Wie erwartet handelt es sich um ein sehr "Molyneux"-Konzept – eine mittelalterliche Dorfsimulation, die sich auf das Management von Wachstum, Gemeinschaft und moralischen Entscheidungen konzentriert. Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bestätigt.

Molyneux gibt auch offen zu, dass er in der Vergangenheit dazu neigte, in seinen Projekten zu viel zu versprechen – eine Angewohnheit, die oft zu Enttäuschungen führte, wenn die Realität nicht ganz dem Hype entsprach. Dennoch besteht er darauf, dass Masters of Albion seine Leidenschaft mehr als jedes andere Projekt in der jüngeren Vergangenheit neu entfacht hat. Er fügt hinzu, dass er zwar keine formelle Rücktrittsankündigung machen wird, dieses Spiel aber wahrscheinlich sein kreativer Abgesang sein wird.

Ob Masters of Albion wirklich der endgültige Titel von Molyneux wird, bleibt abzuwarten. Aber egal, was passiert, sein Vermächtnis als einer der exzentrischsten und einflussreichsten Visionäre der Gaming-Welt ist bereits gesichert.

Also — freust du dich auf Masters of Albion, und an welches Molyneux-Spiel erinnerst du dich am liebsten?