Persona 3 Reload auf Nintendo Switch 2

"Aber Alberto, was machst du nochmal, wenn du Persona 3 Reload spielst, hast du nichts aus dem ersten Mal gelernt?" Es klingt wie eine Dramatisierung, aber es war ein sehr reales Gespräch, das ich mit meiner Frau zu Hause hatte, während ich die Geschichte von The Darkest Hour noch einmal durchlebte und mich wieder mit meinen lieben Freunden von S.E.E.S. traf. Denn Persona 3 Reload zu spielen ist genau das, es ist, als würde man zu Weihnachten in das Haus seiner Eltern zurückkehren: Man genießt dort jeden Moment, man weiß, dass es möglicherweise lange dauern wird, bis man wieder einen Fuß in die Serie setzt... Und man muss sich auch bestimmten Regeln unterwerfen, die einem gar nicht gefallen müssen.

Abgesehen von den Metaphern findet man heute keine erschöpfende und detaillierte Rezension von P3R, denn das habe ich bereits getan, als Atlus das Spiel Anfang 2024 zum ersten Mal auf PC und Konsolen auf Gamereactor Spanien veröffentlichte (aber ich schließe mich der großartigen Rezension von Anders voll und ganz an). Heute ist es eher zu loben und zu bewundern, dass Atlus wieder ein weiteres Wunder der Optimierung für Nintendo-Konsolen vollbracht hat, wie es mit Persona 5 Royal für Nintendo Switch 1 getan hat, was reine Hexerei ist (und auch eines der besten JRPGs, die man auf dem Handheld spielen kann).

Aber nur für den Fall, dass es hier jemanden gibt, der nicht viel Zeit hat, die umfangreiche vorherige Rezension zu lesen, fasse ich es zusammen, indem ich sage, dass Persona 3 Reload eine neue Neuinterpretation (noch eine) von Shin Megami Tensei: Persona 3 ist, einem Titel, der mit dem Untertitel seiner "Mutter"-Serie in den Westen kam, Und das markierte bereits, selbst in jenem fernen Jahr 2006, die Zukunft von allem, was derzeit das Persona -Franchise ist. Nach dieser Veröffentlichung auf PlayStation 2 hatten wir tragbare Versionen in Persona 3 Portable und Persona 3 FES, jede mit ihren eigenen kleinen Nuancen und Unterschieden, sowohl im Inhalt als auch in der Erzählung.

Persona 3 Reload folgt einem neu angekommenen Highschool-Schüler, der sich der Gruppe S.E.E.S. (Shadow Enforcement Extracurricular Society ) unter der Leitung von Mitsuru Kirijo anschließt, um während der mysteriösen "Dunklen Stunde" gegen Kreaturen namens Shadows zu kämpfen, einer zusätzlichen Stunde in der Nacht, in der nur bestimmte Personen (wie Mitglieder der SEES ) wach sind und die Bevölkerung beschützen. Mit ihrer Fähigkeit, Manifestationen innerer Kraft zu beschwören, die Personas genannt werden, erforschen du und deine Klassenkameraden wie Yukari Takeba und Junpei Iori die Tartarus Tower und suchen nach Wegen, die Dark Hour zu stoppen. Und zusätzlich zu all dem nächtlichen Kram kannst du zum Unterricht gehen, ein normales Teenagerleben führen, Ausflüge machen, lernen und deine sozialen Bindungen verbessern.

Habe ich noch 60 Stunden investiert? Natürlich tat ich das. Persona 3 Reload ist ein absolut unverzichtbares JRPG für jeden Liebhaber des Genres. Es hat einen Kunststil, der nur mit anderen Teilen seiner eigenen Franchise verglichen werden kann, unvergessliche Charaktere, Nebenaktivitäten, begrenzte oder zeitgesteuerte Fortschritte... Persona 3 Reload ist ein wunderbares Spiel, und die Version Nintendo Switch 2 läuft reibungslos. Keine Ruckler, nicht mehr Laden, als wir bereits in der ersten Release-Version gesehen haben. Die Joy-Con-Steuerung reagiert schnell, sieht in der Dockingstation, die mit dem Fernseher verbunden ist, großartig aus, und auf dem Handheld hat es meine schlaflosen Nächte genauso angenehm gemacht. Wie haben sie es geschafft, alles auf 21,6 GB zu komprimieren? Zauberei.

Die Wahrheit ist, dass viele von uns zuversichtlich waren, dass wir mit Persona 3 Reload eine definitive (das vierte Mal ist der Reiz, dachten wir) Version des Originalspiels bekommen würden, aber das sollte nicht sein. Bei der Veröffentlichung im Februar gab es gegen Ende des Abenteuers eine klaffende Lücke in Form des nachfolgenden Aigis Episode "The Answer", das Monate später als kostenpflichtiger DLC veröffentlicht wurde. Etwas, das bei den Fans der Serie für einige hochgezogene Augenbrauen und eine Welle der Kritik sorgte. Etwas, das sie jetzt, da die Version von Nintendo Switch 2 kurz vor der Ankunft steht, teilweise hätten beheben können, indem sie den gesamten Inhalt in denselben Code aufgenommen hätten (denn Persona 3 Reload in der physischen Version ist ein Game Key Card, wohlgemerkt). Aber auch das ist nicht der Fall. The Answer ist immer noch ein kostenpflichtiger DLC in P3R für Switch 2, und das Wissen ist wie diese Narbe, die ab und zu juckt, jedes Mal, wenn das Wetter umschlägt.

Also, alles in allem: Soll man Persona 3 Reload auf Nintendo Switch 2 spielen? Wenn Sie darauf gewartet haben, dass genau diese Version in ihre Welt eintaucht, lautet die Antwort ein absolutes Ja. Und ich beneide dich: Du kannst dich auf Dutzende von Stunden echten Spaßes und eine Qualität freuen, die in der üblichen Veröffentlichungsrate Mangelware ist. Wenn du P3R jedoch bereits auf PC, PS5 und/oder Xbox Series genossen hast, wirst du hier nichts Neues finden. The Answer ist immer noch hinter einer Paywall verschlossen, und die physische Cartridge-Edition als Game Key Card ist etwas, für das man nichts extra bekommt. Ich hoffe nur, dass, wenn Persona 4 Revival in einer Weile an der Reihe sind, sie wissen, wie sie es allen Fans von Anfang an recht machen können.