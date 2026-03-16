Pep Guardiola erklärt, warum er das heutige Training vor dem Duell von Real Madrid abgesagt hat

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Pep Guardiola hat beschlossen, seinen Manchester-City-Spielern den Tag freizugeben, und am Montag war kein Training geplant, vor dem Spiel gegen Real Madrid in der Champions League.

"Wir trainieren morgen, vor dem Spiel. In Madrid kamen wir spät im Hotel an, schliefen, kehrten morgens nach Manchester zurück, reisten hierher, am nächsten Tag gab es kein Training, fuhren nach London und kamen gestern um 2:30 Uhr morgens an. Also müssen wir uns heute erholen, wir können nichts tun. Die Spieler fahren nach Hause und wir trainieren morgen", erklärte der Trainer von Manchester City und fügte hinzu, dass es das zweite oder dritte Mal in dieser Saison sei.

Guardiolas Spieler müssen einen 0:3-Rückstand im Etihad aufholen, doch die Erwartungen sind nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden in der Premier League und der schlechten Serie von Erling Haaland nicht hoch.

Unterdessen kommt Álvaro Arbeloa von einem 4:1-Ligasieg mit Real Madrid, das mit eigenen Spielern verstärkt wurde, und möglicherweise könnten Kylian Mbappé und Jude Bellingham morgen nach langer verletzungsbedingter Abwesenheit zurückkehren, da sie zur Reise nach Manchester gerufen wurden.