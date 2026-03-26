Pentagon schließt Vereinbarungen ab, um die Munitionsproduktion zu steigern

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Das Pentagon hat Vereinbarungen mit BAE Systems, Lockheed Martin und Honeywell getroffen, um die Munitionsproduktion auszuweiten, während Washington versucht, die militärische Einsatzbereitschaft zu stärken.

Dieser Vorstoß erfolgt wenige Wochen nachdem Donald Trump militärische Operationen gegen den Iran gestartet hat und den Druck zur Auffüllung der US-Waffenbestände erhöht.

Im Rahmen der Deals wird Honeywell 500 Millionen Dollar investieren, um die Produktion wichtiger Komponenten zu steigern, während BAE Systems und Lockheed Martin die Produktion von Raketensystemen, einschließlich Teilen für den THAAD-Abfangjäger, erhöhen werden. Lockheed wird außerdem die Produktion seiner Precision Strike Missile beschleunigen.

Das Pentagon erklärte, die Bemühungen seien Teil einer umfassenderen Strategie, das US-Militär angesichts steigender globaler Spannungen und anhaltender Nachfrage nach Waffen auf "Kriegsebene" zu bringen.

Die USA haben in den letzten Jahren bereits stark aus ihren Beständen gegriffen, darunter Unterstützung für die Ukraine und Operationen im Nahen Osten, was die Dringlichkeit des Produktionsanstiegs erhöht.