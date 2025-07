Pennywise kehrt zurück: Schauen Sie sich diesen neuen Teaser zu Welcome to Derry an HBO taucht zurück in Stephen Kings albtraumhaftes Universum.

HQ HBO setzt wieder voll auf Horror und lädt die Zuschauer zurück nach Derry und direkt in die dunkle, blutgetränkte Vergangenheit der Stadt ein. Mit anderen Worten: Wenn Sie unter Coulrophobie leiden, lassen Sie die Finger davon, denn ja, Clowns stehen wieder auf der Speisekarte. Oder genauer: Pennywise ist es. Welcome to Derry ist eine brandneue Serie, die Jahrzehnte vor den Ereignissen von "Es" spielt und uns in die 1960er Jahre entführt, wo eine neue Gruppe von Teenagern mit dem gleichen kosmischen Terror konfrontiert wird, gegen den Bill Denbrough und seine Freunde Jahre später kämpfen sollten. Zur Besetzung gehören Jovan Adepo (3 Body Problem), Chris Chalk (Perry Mason), Taylour Page (Beverly Hills Cop: Axel F) und James Remar (Oppenheimer). Und natürlich, weil alles andere Blasphemie wäre, kehrt Bill Skarsgård in die Rolle zurück, die ihn als eine der furchterregendsten Ikonen des modernen Horrors zementiert hat. HBO verspricht nicht weniger als drei Staffeln voller Traumata, Schrecken und unaussprechlicher Schrecken. Die Premiere? Oktober, perfekt abgestimmt auf Halloween. Markiert euch also im Kalender, Horror-Fans, und schaut euch den Teaser unten an. HQ