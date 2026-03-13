PEGI nimmt Lootboxen ins Visier mit angepassten Vorschriften, die im Juni in Kraft treten

HQ

In den kommenden Monaten wird es große Veränderungen geben, wie PEGI (Pan European Game Information) jedes Videospiel bewertet. Das offizielle Gremium hat angekündigt, dass alle Titel mit Lootbox-Mechaniken ab 16 Jahren bewertet werden, wobei die spezifische Formulierung ausdrückt, dass diese Änderungen auf "interaktive Risiko"- Features abzielen.

Es gibt vier Säulen für diese bevorstehende Änderung der PEGI-Vorschriften, wobei die erste auf den Kauf von Ingame-Inhalten abzielt. Jeder Titel mit zeitlich begrenzten oder quantitativen Angeboten wird mit einer Bewertung von 12 bewertet, aber Spiele mit NFTs oder Blockchain-Mechanismen erhalten sofort eine Bewertung von 18.

Aufbauend darauf richtet sich die zweite Säule auf bezahlte zufällige Gegenstände, also Lootboxen. Hier wird die Standardbewertung 16 sein, aber wenn PEGI es für notwendig hält, kann diese auf 18 verbessert werden, was zweifellos etwas ist, worauf die Entwickler von EA Sports FC sehr, sehr aufmerksam achten werden.

Drittens: Eine Anpassung der Play-by-Appointment-Mechanismen, falls sie durchkommen, was bedeutet, dass Projekte mit täglichen Quests und Ähnlichem eine Bewertung von 7 haben, während solche, die einen Spieler bestrafen, wenn er nicht zurückkehrt, mit einer Bewertung von 12 bewertet werden.

Schließlich wird jedes Spiel mit uneingeschränkten Kommunikationsfunktionen mit einer Bewertung von 18 bewertet, daher können Sie in Zukunft mit mehr kontrollierten Kommunikationselementen rechnen.

Warum diese Änderungen eingeführt werden, erklärt PEGI-Direktor Dirk Bosmans: "Wir sind zuversichtlich, dass diese ehrgeizigen Aktualisierungen der PEGI-Klassifikationskriterien Eltern und Spielern nützlichere und transparentere Ratschläge bieten werden, die das Gesamterlebnis besser widerspiegeln, das die Spieler von den Videospielen erwarten können."

Die Änderungen treten im Juni 2026 in Kraft. Wenn das passiert, wie erwartest du, dass sie deine Lieblingsspiele beeinflussen?