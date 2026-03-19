Pedro Sánchez verzögert Spaniens Jahreshaushalt, weil "niemand diesen Krieg vorhergesagt hat"

HQ

Spanien wird die Vorlage seines Staatshaushalts verschieben, da die Regierung den Fokus auf dringende Maßnahmen verlagert, die darauf abzielen, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Krieges abzumildern, sagte Premierminister Pedro Sánchez am Donnerstag.

Die Entscheidung trifft eine Zeit, in der die Energiepreise nach Störungen im Zusammenhang mit der Schließung der Straße von Hormus stark ansteigen, wobei die Gaspreise in den letzten Wochen stark gestiegen sind. Madrid bereitet nun ein Paket von Notfallmaßnahmen vor, das in Kürze vorgestellt werden soll, um den Druck auf Haushalte und Unternehmen zu verringern.

"Wir arbeiten am Budget, aber niemand hat diesen Krieg vorhergesagt. Die Regierung muss an der dringendsten Angelegenheit arbeiten – und die dringende Angelegenheit jetzt ist diese", sagte Sánchez.

Die Verzögerung verstärkt die anhaltenden politischen Herausforderungen für die Regierung, die Schwierigkeiten hatte, parlamentarische Unterstützung für frühere Haushalte zu sichern, sodass Spanien auf verlängerte Ausgabenpläne angewiesen ist, während es konkurrierende Forderungen und drohende EU-Finanzierungsfristen ausbalanciert.