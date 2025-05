Pedro Pascal wird nach The Last of Us Staffel 2 immer noch auf einen Emmy als Hauptdarsteller gedrängt

HQ

Pedro Pascal wird dank seiner Leistung in The Last of Us für einen Emmy nominiert, genau wie bei der Ausstrahlung von Staffel 1 im Jahr 2023. Wieder einmal wird Pascal in der Kategorie Hauptdarsteller vorgeschlagen, was einige für hochgezogene Augenbrauen sorgen könnte.

Wie Deadline berichtet, wird Pascal im Rennen um den Hauptdarsteller bleiben, obwohl sein Charakter Joel nicht über Episode 2 hinauskommt. Er taucht in späteren Episoden in Rückblenden auf, hat aber eine viel weniger wichtige Rolle als in der ersten Staffel.

Dennoch, wenn man bedenkt, dass er für zweieinhalb Episoden in einer siebenteiligen Staffel dabei war, blieb Pascal noch einige Zeit in The Last of Us. Auch der Succession-Schauspieler Brian Cox wurde als Hauptdarsteller für Staffel 4 des HBO-Hit-Dramas vorgeschlagen, obwohl seine Figur es nicht über Episode 3 hinaus geschafft hat.

Bella Ramsey wird es natürlich mit ihren Mitnominierten in der Kategorie Hauptdarstellerin aufnehmen. Ramseys Rolle als Ellie durfte in Staffel 2 noch mehr glänzen, nachdem Joel vorzeitig starb und sie auf Rache sinnte.

Glaubst du, dass Pedro Pascal einen Emmy für Staffel 2 von The Last of Us verdient hat?