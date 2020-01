Pearl Abyss skizziert Roadmap für Black Desert Online im ersten Halbjahr von 2020

Die Black-Desert-Online-Entwickler Pearl Abyss sind derzeit mit der parallelen Entwicklung von mehreren Projekten beschäftigt, allerdings erinnern sie sich trotz all dieser unterschiedlichen MMO-Welten an die eigenen Ursprünge. Der Entwickler kommunizierte diese Woche eine genauere Vorstellung davon, was Spieler des MMOs in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Am Ende der Meldung findet ihr eine Infografik, die euch einige der kommenden Details überblickartig auflistet. Wer das alles lieber in Bewegtbild sehen möchte, wirft einen Blick in den neuen Trailer.

Spieler können ab heute die Guardian-Klasse erwarten und in zwei Wochen gelangt ein frischer Satz Fähigkeiten in das Spiel. Später im ersten Quartal möchte uns Kakao Games eigene Musik komponieren lassen und ein weiterer Bereich wurde ebenfalls bereits grob umschrieben. Das zweite Quartal soll ein weiteres Kapitel in der Geschichte von Sylvias Kindern einführen, weitere Informationen werden später bekanntgegeben. Iim Moment gibt es viel, worauf man sich potentiell freuen kann.

