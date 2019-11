Pearl Abyss stellt drei neue MMOs vor: Plan 8, Crimson Desert und DokeV

Pearl Abyss, am ehesten bekannt für sein MMORPG Black Desert Online, bereitet für die nächste Woche eine kleine Pressekonferenz vor. Auf der sogenannten Pearl Abyss Connect werden am 14. November um 05:00 Uhr am Morgen drei neue Spiele präsentiert, die bereits vor ein paar Tagen offiziell angekündigt wurden: Plan 8, Crimson Desert und DokeV. Youtube und Twitch übertragen die Konferenz, falls ihr die Präsentation selbst begleiten wollt.

Plan 8 ist ein MMO-Shooter, was für den Entwickler Genre-Neuland ist. Einer der Mitbegründer des Counter-Strike-Franchise, Minh Le, arbeitet an dem Projekt der Position des technischen Beraters, ansonsten wissen wir bislang nur, dass wir in diesem Actionspiel in einem Exosuit stecken. Das verrät euch auch noch einmal die offizielle Webseite.

Crimson Desert wird ein ebenfalls MMO, allerdings scheint es da wieder deutlich klassischer zuzugehen. Der Entwickler verspricht eine epische, offene Fantasiewelt und ein Online-Rollenspiel, das seit 2018 in der Produktion steckt. Zwei treibende Kräfte hinter einem koreanischen MMO namens RYL Online stehen hinter dem Projekt und hoffen darauf, ihren asiatischen Erfolg wiederholen zu können. Zusätzliche Details findet ihr auch in diesem Fall auf einer eigenen Homepage.

Der letzte Titel im Bunde ist DokeV, ebenfalls ein MMORPG. Der ehemalige Animation Director von Black Desert Online, Sang-young Kim, zeichnet sich für das "familienfreundliche" Projekt verantwortlich. Konkretere Informationen zu all diesen Titeln erwarten wir in der kommenden Woche, bis dahin muss ein weiterführender Verweis auf die offizielle Webseite genügen.

Auf der Pearl Abyss Connect wird noch ein weiterer Titel des Publishers demonstriert, Shadow Arena. Das ist ein Arena-Kampfspiel mit Fantasie-Einschlag, zu dem wohl ein Trailer und weitere Informationen über eine geplante Closed Beta präsentiert werden sollen. Wen das interessiert, der kann sich sicher auf Gameplay freuen.