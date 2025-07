Peak stürzte sofort ab, wenn Sie versuchten, es auf Französisch abzuspielen

Peak ist ein unglaublich beliebtes Spiel, aber selbst nach mehr als 5 Millionen verkauften Exemplaren in einem Monat ist klar, dass das Spiel immer noch ziemlich schnell gemacht wurde. Der größte Teil der Entwicklungszeit stammt aus einem einmonatigen Game Jam, was bedeutet, dass einige Probleme in deinem Survival-Abenteuer noch zu finden sind.

Ein besonderer Fehler betraf Lokalisierungsprobleme. Wie auf dem offiziellen Konto von Aggro Crab Games zu lesen ist, stürzte Peak sofort ab, wenn Sie sich dafür entschieden, das Spiel auf Französisch zu spielen. Eine Codezeile "franzisierte" das Spiel, was anscheinend nur bedeutete, dass es nicht funktionierte.

Klassisches Französisch, was? Spaß beiseite, die Entwickler von Peak haben schnell an den Problemen gearbeitet, da die Spielerbasis seit der Veröffentlichung exponentiell gewachsen ist. Das Koop-Erlebnis erweist sich immer noch als so beliebt wie eh und je, auch wenn es den einen oder anderen spielzerstörenden Fehler gibt. Es scheint, dass die Spieler bereit sind, viel schleifen zu lassen, wenn das Kernerlebnis so viel Spaß macht wie das von Peak.