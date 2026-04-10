Peak Schöpfer Landfall hat seinen eigenen teuflischen Verlag gegründet, der sich um all das "böse Zeug" kümmert.

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Wenn es um die Welt der Videospielerstellung geht, herrscht oft Konsens, dass die Entwickler die 'Guten' und die Publisher die 'Bösewichte' sind. Am Ende des Tages, in einer perfekten Welt, dürften Kreative ihre Visionen verwirklichen, wie sie es wünschen, aber in Wirklichkeit gibt es Kosten und andere schwierige Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um sicherzustellen, dass sich das Rad weiter dreht, und meistens werden Verlage dafür verteufelt, dass sie die finanziell notwendigen Entscheidungen treffen.

Der Grund, warum wir das ansprechen, ist, dass Landfall Games, der Schöpfer von Peak, beschlossen hat, eine eigene Verlagsabteilung zu gründen, die auf urkomische Weise als Evil Landfall bezeichnet wird. In einem Beitrag in den sozialen Medien wird der Grund für den Namen wie folgt beschrieben: "Wir nannten es böse, weil Tabellenkalkulationen und Verträge böse sind und manche böse Menschen es tun müssen!"

Uns wird außerdem mitgeteilt, dass Evil Landfall keine Kontrolle über die kreative Ausrichtung der zukünftigen Projekte von Landfall Games haben wird, da Evil Landfall lediglich die Titel des Entwicklers veröffentlichen und auch andere Spiele verschiedener Indie-Studios finanzieren wird.

Laut dem Team hinter Evil Landfall ist die CEO Kirsten-Lee Naidoo, aber es wird eine Reihe weiterer Personen geben, die das Wachstum und die Expansion dieses Verlagsprojekts unterstützen wollen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Indie-Studio, das großen Erfolg hatte, einen auf Indie ausgerichteten Verlag finanziert – sowohl Poncle (Vampire Survivors) als auch InnerSloth (Among Us) sind zwei aktuelle Beispiele.