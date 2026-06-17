Peak Entwickler setzen sich nicht unter Druck, den Erfolg des Spiels nachzuholen

HQ

In der Welt, in der wir leben, versuchen Unternehmen oft, mit jedem neuen Projekt größer und besser zu werden. Dasselbe gilt in vielerlei Hinsicht für Spieleentwickler, denn Publisher wollen mehr Geld und Entwickler brauchen zunehmend Beweise, dass sie nach ihrer neuesten Veröffentlichung nicht die Hälfte ihres Teams entlassen sollten. Allerdings schiebt Peak Entwickler Aggro Crab diesen Trend beiseite, da er weiß, dass er nicht hoffen kann, den Erfolg von Peak mit jeder neuen Veröffentlichung zu wiederholen.

In einem ausführlichen Interview mit Dev Dive zum ersten Jubiläum des Spiels erklärten Caelan Pollock, Galen Drew und Devin Miller von Aggro Crab, dass Peak ihr "Blitz in der Flasche " sei. Deshalb versuchen sie jedes Mal, wenn sie ein neues Projekt machen, nicht, die 20 Millionen Spieler von Peak zu übertreffen.

"Ich denke, wir wollen auf keinen Fall in unser nächstes Projekt gehen und sagen, dass es so groß wie Peak oder auch nur annähernd sein muss, um als Erfolg zu gelten", sagte Pollock. Es ist eine ziemlich realistische Sichtweise, denn nicht jedes Spiel kann das gleiche Interesse wecken, und manchmal hat man einfach Glück. Peak hat die Friendslop-Ära in großem Maße eröffnet, und bisher hat kein Herausforderer seiner Formel auch nur annähernd ihren Erfolg übertreffen können.

Peak ist kein Live-Service-Spiel, aber Aggro Crab und Landfall Games haben es im Jahr seit dem Start hier und da mit frischen Updates geliefert. Ein letztes Update wird Ende des Jahres erscheinen, das uns ein brandneues Biom und hoffentlich noch mehr Pfadfinderabzeichen für unsere Sammlung bietet.