Peach wird im neuen Trailer zu Princess Peach: Showtime! zur Meerjungfrau, zur Superheldin und zur Diebin

Wir wussten bereits, dass Peachs Garderobe ziemlich umfangreich war, als wir die erste Spurvon Princess Peach: Showtime! Verwandlungen sahen, aber es stellte sich heraus, dass Nintendo das Beste weggelassen hat und wir es nicht einmal wussten.

Das Unternehmen hat gerade den zweiten Transformationstrailer veröffentlicht, um uns wissen zu lassen, welche Berufe (und passende Leveldesigns) wir in dem Titel sehen werden, der am 22. März exklusiv für Switch erscheint. Neben dem bekannten Cowgirl, Ninja, Bäcker und Detektiv kann Peach auch Meerjungfrau, Eiskunstläuferin, schneidige Diebin Peach (eine Art maskierte Diebin) und Superheldin (der Name Mighty Peach klingt für uns großartig) werden.

Mit ihren neuen Kostümen und Fähigkeiten verteidigt Peach das Sparkle Theater und ihre Freundin, die Band Stella, vor Grape and the Sour Bunch. Seht euch den Trailer unten an.