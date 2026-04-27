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Eine Jugendbewegung in Japan wird laut The Guardian immer größer und lehnt sich gegen eine mögliche Überarbeitung der pazifistischen Verfassung des asiatischen Landes aus. Insbesondere befürchten sie, dass Premierministerin Sanae Takaichi Artikel 9 anpassen könnte, der den Krieg als souveränes Recht unverblümt ablehnt.

Demonstranten versuchen, die Besorgnis zu äußern, dass die Absicht des Premierministers, eine Verfassungsreform voranzutreiben, zusammen mit der Entscheidung, das Verbot für tödliche Waffenexporte aufzuheben, bis zu acht Jahrzehnte Pazifismus nach dem Zweiten Weltkrieg ruinieren könnte. Laut der Quelle hat sich die Debatte über die militärische Frage in letzter Zeit aufgrund der aktuellen geopolitischen Spannungen intensiviert, darunter der Krieg im Iran, Donald Trumps Druck und die Position der Nachbarn China (Durchsetzungsvermögen) und Nordkorea (nukleare Bedrohung).

Zu den protestierenden Gruppen gehören nicht nur Studenten, sondern auch junge Erwachsene, Familien, Frauen und erfahrene Pazifisten, die Artikel 9 als ihre Garantie sehen, nicht in die Kriege anderer hineingezogen zu werden.