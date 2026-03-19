Payday bekommt eine Realverfilmung vom Studio Gangs of London

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Während wir weiterhin im goldenen Zeitalter der Videospiel-Adaptionen leben, kaufen immer mehr Studios beliebte IPs, um daraus Filme und TV-Serien zu machen. Wir haben einige Erfolge, einige Flops und alles dazwischen erlebt, und bald wird Payday an der Reihe sein, eine neue Version eines erfolgreichen Franchise auf unsere Bildschirme zu bringen.

Wie Collider berichtet, arbeitet Vice Studios, das Unternehmen hinter dem erfolgreichen Krimidrama Gangs of London, an einer Payday-TV-Show oder einem Film in Zusammenarbeit mit dem Entwickler und Verleger Starbreeze. Vice besitzt die Rechte sowohl an Film- als auch an Fernsehadaptionen, sodass es möglich ist, dass beide aus dem Franchise kommen.

Die Payday-Spiele, die erstmals 2011 erschienen, sind eine erfolgreiche Reihe von Koop-Crime-Shootern, bei denen die Spieler maskierte Diebe übernehmen, die bei verschiedenen Raubzügen große Erfolge erzielen wollen. Auch wenn es klingen mag, als könnte man daraus einen Heist-Film oder eine Serie machen, glaubt Amy Powell, Präsidentin von Vice Studios, dass Payday noch mehr zu bieten hat.

"Payday hat eine Welt, die größer ist als das Spiel selbst. Hinter den Masken steckt eine Mythologie und ein Team von Figuren mit echter Geschichte, das unglaublich spannend zu erkunden ist. In Zusammenarbeit mit Starbreeze Entertainment freuen wir uns darauf, dieses Universum aufzubauen und zu sehen, wie weit es auf der Leinwand gehen kann", sagte sie.

Wie sollte eine Payday-Adaption Ihrer Meinung nach gehandhabt werden?