Payday 3 wird in Zukunft zu geringeren Investitionen führen

Payday 3 hatte nicht den besten Start. Die Fans waren mit der Veröffentlichung des neuen Raubüberfalls von Starbreeze nicht gerade zufrieden, aber im Laufe der Zeit hat sich die Qualität von Payday 3 verbessert. In diesem Jahr wurden vier DLCs veröffentlicht, sowie Updates, um die Leistung, die Server und vieles mehr des Spiels zu verbessern.

Es scheint jedoch, dass in Zukunft nicht annähernd so viel in Payday 3 investiert wird. In einem neuen Finanzbericht schreibt Starbreeze: "Vor dem zweiten Jahr sind wir zuversichtlich, unseren Spielern weiterhin mit einem deutlich geringeren Investitionsniveau einen Mehrwert bieten zu können."

Erwarten Sie also 2025 nicht so viel von einem Blockbuster-Jahr für Payday 3. In anderen Neuigkeiten weiter unten im Dokument sehen wir, dass Starbreeze immer noch an der Veröffentlichung eines neuen Dungeons & Dragons-Spiels arbeitet, das in der Produktion mit "voller Geschwindigkeit" weiterläuft.