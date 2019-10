Payday 3 frühestens in drei oder vier Jahren

Der Publisher Starbreeze geriet letztes Jahr in große, finanzielle Schwierigkeiten, infolgedessen das Unternehmen umfangreich umstrukturiert wurde. Die aktuellen Projekte laufen einfach nicht so, wie sich das die Investoren wünschen, doch eine zentrale Lizenz spült nach wie vor Geld in die Taschen des Studios: Payday 2. Wir wissen bereits, dass Overkill Software an einer Fortsetzung arbeitet, doch wann wird die eintreffen?

Vor kurzem bereitete der Verlag eine kleine Ankündigung für die Investoren vor, in der es um die Sicherung der langfristigen Zukunft des Unternehmens ging. Das Unternehmen gibt sich optimistisch und geht von einer Steigung der Einnahmen in den nächsten drei bis vier Jahren aus - sobald Payday 3 eintrifft:

"Das Unternehmen schätzt, dass diese Cashflows positiv ausfallen werden, basierend auf den erwarteten, neuen Veröffentlichungsvereinbarungen im Jahr 2020 und einer erwarteten Veröffentlichung von Payday 3 im Zeitraum 2022-2023."

Overkill hat zuletzt den mauen Koop-Shooter Overkill's The Walking Dead veröffentlicht, was einer der Gründe war, warum sich Starbreeze nun in finanziellen Schwierigkeiten befindet.